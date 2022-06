Technische Panne stoppt Flugverkehr in der Schweiz am Morgen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - In der Schweiz ist der Flugverkehr nach einer sicherheitsbedingten Sperre des Luftraums in den verkehrsreichen Morgenstunden wieder aufgenommen worden.

"Die Luftraumsperre konnte um 8.30 Uhr aufgehoben werden", erklärte die Flugsicherheit Skyguide am Mittwoch. "Der Schweizer Luftraum ist nun wieder offen und der Flugverkehr über der Schweiz sowie der Betrieb an den Landesflughäfen Genf und Zürich kann wieder aufgenommen werden." Wegen eines technischen Problems hatte Skyguide den Luftraum am Morgen gesperrt.

Der Flughafen Zürich hat nach eigenen Angaben den Flugbetrieb mit reduzierter Kapazität wieder aufgenommen und empfahl Passagieren, sich bei Fluggesellschaften über ihre Flüge zu informieren. Der Genfer Flughafen Airport teilte auf Twitter mit, dass der Betrieb wieder hochgefahren werde und dass mehrere Flüge gestrichen wurden. An deutschen Flughäfen etwa in Berlin und Frankfurt wurden vereinzelt Flüge in die Schweiz oder aus der Schweiz gestrichen oder verschoben. Die europäische Luftfahrtbehörde Eurocontrol warnte Airlines in einer Mitteilung vor "großen Verspätungen".

Nach Angaben von FlightRadar24 waren am Mittwoch an den Flughäfen Zürich und Genf 330 und 211 Flüge geplant.

