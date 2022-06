US-Einzelhändler mit überraschendem Umsatzminus - Fed vor großen Zinsschritt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington/Berlin (Reuters) - Die Einzelhändler in den USA haben im Mai überraschend Umsatzeinbußen erlitten.

Die Erlöse gingen im Mai um 0,3 Prozent zum Vormonat zurück, wie das Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet. Im April hatte es ein Wachstum von revidiert 0,7 Prozent gegeben. Zunächst war von einem Plus von 0,9 Prozent die Rede.

"Die Einzelhandelsumsätze sind enttäuschend ausgefallen. Real ist das Minus noch größer. Dies zeigt, wie auch die zuletzt schwächeren Indikationen zur Verbraucherstimmung, dass die hohe Inflation ein konjunktureller Belastungsfaktor ist", meint Ökonom Ralf Umlauf von der Helaba. Die rasant steigenden Verbraucherpreise nagen an der Kaufkraft der US-Bürger und drücken die Konsumlaune. Die Inflation kletterte im Mai auf den höchsten Stand seit Dezember 1981. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen stieg auf 8,6 von 8,3 Prozent im April. Experten hatten hingegen mit einer Stagnation gerechnet.

Der unerwartete neue Inflationsschub könnte die US-Notenbank Fed auf ihrer geldpolitischen Sitzung am Abend (20.00 MESZ) zum größten Zinssprung seit 1994 bewegen: Viele Investoren rechnen inzwischen mit einer Erhöhung um 0,75 statt der signalisierten 0,5 Prozentpunkte. Die Federal Reserve hatte im Mai den größten Zinsschritt seit 22 Jahren unternommen und den Leitzins um einen halben Prozentpunkt - also 50 Basispunkte - auf die Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent gehievt. Die Fed sei gut beraten, weiterhin aggressiv gegen die hohe Inflation vorzugehen, auch wenn zinssensible Sektoren der Wirtschaft dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden, so die Einschätzung von Ökonom Umlauf: "Bei der heute Abend anstehenden FOMC-Entscheidung dürfte an einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte kein Zweifel aufkommen. Spekulationen auf einen 75-Basispunkte-Schritt dürften jedoch keine neue Nahrung bekommen haben."