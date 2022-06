Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Hartz IV

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Hartz IV:

"Die Ampel-Koalition hat nun einen Großteil der Sanktionen tatsächlich abgeschafft: Bei einer sogenannten Pflichtverletzung, also zum Beispiel der Weigerung, sich auf einen Job zu bewerben, müssen überhaupt keine Konsequenzen mehr befürchtet werden. Und wer den Einladungen des Jobcenters nicht folgt, der muss nur noch mit einer Kürzung des Regelsatzes von maximal 10 statt bisher 30 Prozent rechnen. Ein "Moratorium" sei das Ganze, eine Übergangslösung also, bis das Konzept für das Bürgergeld steht, das an die Stelle von Hartz IV treten soll, so die Ampel."