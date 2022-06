Pressestimme: 'Volksstimme' zu Stoltenberg-Äußerungen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Stoltenberg-Äußerungen:

"Das Signal von Jens Stoltenberg an Wladimir Putin ist deutlich: Solltest du dich mit der Ost-Ukraine zufriedengeben, werden wir die Ukraine zu einem Waffenstillstand bewegen. Die territoriale Unversehrtheit der Ukraine hat für den Westen schon im ersten Ukraine-Krieg keine große Rolle gespielt. Mit einem ähnlichen Deal wurde der Konflikt 2014 eingefroren. Die Gasgeschäfte konnten weitergehen. Diesmal wirft man dem russischen Bären möglicherweise den gesamten Donbass in den Rachen, damit er Ruhe gibt. Das könnte die "gesichtswahrende" Lösung sein, die Emmanuel Macron angedeutet hat. Und auch das passt: Die Ukraine wurde nur so weit aufgerüstet, dass sie den Schmerz verursachen konnte, der Wladimir Putin an den Verhandlungstisch treibt. Wenn die schweren Waffen aus Deutschland endlich kommen, geht es nur noch darum, die Front zu halten, die bald eine neue Demarkationslinie sein könnte."/yyzz/DP/he