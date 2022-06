SIEMENS - Neues Jahrestief und jetzt?

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 104,720 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 157,96 EUR vom 05. Januar 2022 in einer Korrekturbewegung. Am 07. März markierte die Aktie ein Tief bei 105,92 EUR.

Von dort aus erholte sich der Wert auf 138,08 EUR, musste aber fast die ganzen Gewinne wieder abgeben und näherte sich am 12. Mai dem Jahrestief wieder an. Von dort aus startete zwar eine kurze Rally. Diese scheiterte allerdings am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. In den letzten Tagen stand die Siemens-Aktie deutlich unter Druck. Dieser setzt sich heute fort. Die Aktie fällt unter 105,92 EUR und damit auf ein neues Jahrestief.

Abwärtsbewegung wird bestätigt

Mit dem heutigen Rückfall auf ein neues Jahrestief wird die Abwärtsbewegung der letzten Monate bestätigt. Diese kann also noch einige Zeit anhalten. Ein möglicher Zielbereich liegt bei 96,35 EUR bis 92,59 EUR. Dort liegen das log. 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 und eine log. 100 % Ausdehnung innerhalb der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch.

Ein prozyklisches Kaufsignal, das auf eine Bewegung in Richtung Allzeithoch oder darüber hindeuten würde, liegt aktuell weit entfernt. Dafür müsste die Aktie über 126,16 EUR ausbrechen.

Fazit: Die Bären haben weiterhin die besseren Aussichten. Ein Boden ist bisher nicht Sicht.

