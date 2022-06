Auch Scholz sieht politische Motive hinter Drosselung Gaslieferung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Kanzler Olaf Scholz geht von politischen Motiven hinter der Drosselung russischer Gaslieferungen an Westeuropa aus.

Der Kanzler teile die Einschätzung von Wirtschaftsminister Robert Habeck, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums führt auch das gegenwärtige Versiegen von Gaslieferungen aus Deutschland nach Frankreich auf diese Drosselung der Lieferungen durch die Nord Stream 1-Pipeline zurück. Die Versorgungssicherheit mit Gas sei in Deutschland aber weiter stabil. Deutschland bekomme eine Menge Gas aus West- und Nordeuropa, so dass auch die Füllung der Gasspeicher weitergehe, sagte er. Der Füllstand liege derzeit bei rund 56 Prozent.

