DAX Ausblick – 12.432-Punkte-März-Tief in Sichtweite

Heute versucht der deutsche Leitindex erneut einen Stabilisierungsversuch. Zur Stunde notiert der DAX bei 13.184 Punkten, rund 1% über dem Schlusskurs vom Donnerstag.

SNB bringt das Fass zum Überlaufen

Die Zinserhöhung der eidgenössischen Notenbank SNB war nicht nur eine Überraschung, dieser Zinsschritt brachte das Fass zum Überlaufen und die Aktienmärkte setzten zum Sturzflug an. Zuvor hatte bereits die US-Notenbank die zinspolitischen Zügel zum Leidwesen der Anleger straffer gezogen. Die weltweite Inflation bringt die Notenbanken zunehmend in Bedrängnis. Auch die Europäische Zentralbank muss handeln. Im Juli ist es dann soweit. Christine Lagarde von der EZB wird dann die Zinswende einläuten. Allerdings fürchten sich die Marktteilnehmer vor zu schnell steigenden Zinsen, da die Konjunktur ausgebremst werden könnte. Der Gang in eine Rezession wäre nicht unbedingt im Sinne der Börsianer.

DAX 40 – Noch einmal von der Schippe gesprungen

Der Rutsch unter die psychologische Marke bei 13.000 Punkten konnte gestern gerade so noch verhindert werden. Heute entfernt sich der DAX davon nach oben. Allerdings könnte es sich hierbei lediglich um eine weitere Gegenreaktion innerhalb des intakten Abwärtstrends handeln. Erholungspotenzial besteht bis zum unterschrittenen 23,6-Fibonacci-Retracement bei 13.337 Zählern.

DAX 40 Chart auf Tagesbasis