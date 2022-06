EU-Kommission - Ukraine und Moldawien sollen EU-Beitrittskandidaten werden

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission plädiert dafür, der Ukraine und dem Nachbarland Moldawien den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen.

Dies teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel mit. Einstimmig entscheiden müssen dies aber die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsländer auf ihrem Gipfeltreffen Ende nächster Woche. Die Verhandlungen über eine EU-Mitgliedschaft dürften allerdings Jahre dauern.

"Die Ukraine hat deutlich ihren Wunsch und ihre Entschlossenheit gezeigt, europäische Werte und Standards zu erfüllen", sagte von der Leyen, gekleidet in den ukrainischen Nationalfarben mit gelbem Blazer und blauem Hemd, bei einer Pressekonferenz.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte in einer ersten Reaktion auf Twitter, der Vorschlag bringe sein Land näher an einen Gewinn des Krieges. Selenskyjs Büro teilte mit, man erwarte, dass die EU-Staats- und Regierungschefs dem Vorschlag der EU-Kommission zustimmen.

Die Ukraine hatte vier Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar offiziell die Mitgliedschaft in der EU beantrag. Vier weitere Tage später taten dies auch Moldawien und Georgien. Zur Bewerbung Georgiens sagte von der Leyen, diese sei zwar stark. Es fehlten aber weitere politische Reformen in dem Land.

Am Donnerstag hatten sich Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Regierungschef Mario Draghi und der rumänische Präsident Klaus Iohannis bei einem Besuch in Kiew dafür ausgesprochen, der Ukraine und Moldawien den Kandidatenstatus zu verleihen. "Die Ukraine gehört zur europäischen Familie", sagte Scholz.

"ERHÖHTE AUFMERKSAMKEIT"

Russland erklärte in einer ersten Reaktion, die Bemühungen der Ukraine um einen Beitritt zur EU werde genau beobachtet. Das Thema "bedarf unserer erhöhten Aufmerksamkeit, weil wir uns alle der Intensivierung der Diskussionen in Europa über die Stärkung der Verteidigungskomponente in der EU bewusst sind", sagte der Sprecher des Präsidialamts in Moskau, Dmitri Peskow.

In Deutschland befürwortet eine deutliche Mehrheit den EU-Kandidatenstatus für die Ukraine. Laut ZDF-Politbarometer sind 60 Prozent dafür und 31 Prozent dagegen. Knapp zwei Drittel der Befragten glauben allerdings nicht, dass die Ukraine mit Hilfe der vom Westen gelieferten Waffen den Krieg gegen Russland gewinnen kann. Von einem Sieg der Ukraine gehen 26 Prozent aus. 33 Prozent befürworten, dass die Bundesregierung mehr für die Ukraine tun sollte, zufrieden mit dem Kurs der Regierung sind 43 Prozent.

(Büro Brüssel, Alexander Ratz, redigiert von Ralf Bode.; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)