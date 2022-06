INDEX-FLASH: Dax gibt Gewinne im Sog der Wall Street großteils ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die sich ausweitenden Kursverluste an der Wall Street haben am Freitag auch die europäischen Börsen belastet. Der deutsche Leitindex Dax gab den Großteil seiner Gewinne wieder ab und lag zuletzt noch mit 0,4 Prozent im Plus bei 13 089 Zählern. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte die vorangegangenen Aufschläge fast vollständig ein.

Das US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial hatte im frühen Handel eine Erholung gestartet und um bis zu 0,8 Prozent zugelegt. Anschließend gewannen jedoch die Sorgen um die US-Konjunktur wieder die Oberhand. Der Dow drehte ins Minus, das zuletzt gut ein halbes Prozent betrug./bek/stw