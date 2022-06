Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Mit Sunrise Moments zu Dreamscape Geneva



17.06.2022 / 10:01



Sunrise und Dreamscape Geneva gehen neue Partnerschaft ein.

Dreamscape Geneva ist der erste europäische Standort von Dreamscape und dank immersivem Geschichtenerzählen weltweit führend im Bereich der Virtual-Reality-Unterhaltung.

Mit Sunrise Moments: Sunrise Kundinnen und Kunden erhalten exklusiven Zugang zu einzigartigen Erlebnissen von Dreamscape Geneva. «Wir sind sehr stolz auf die Partnerschaft mit Dreamscape Geneva. Gemeinsam ermöglichen wir unseren Kundinnen und Kunden einzigartige Momente», freut sich Severina Pascu, Deputy CEO und COO von Sunrise. «Dreamscape weckt Emotionen durch packendes Storytelling und zeigt uns eine Vielfalt an Möglichkeiten von Virtual Reality. Es ist Entertainment vom Feinsten für alle Altersgruppen und ein Erlebnis, das man heute zu Hause nicht nachmachen kann.» «Dreamscape Geneva bietet seinen Besucherinnen und Besuchern ein Virtual-Reality-Erlebnis wie kein anderes, das die emotionale Kraft von Hollywood-Storytelling, den Rausch grosser Freitzeitparks sowie die Motion Capturing und Virtual Reality (VR)-Technologien kombiniert. Wir freuen uns sehr, diese Abenteuer nun teils exklusiv den Sunrise Kundinnen und Kunden zu präsentieren», sagt Ronald Menzel Co-Founder & Chief Strategy Officer Dreamscape Immersive. Dreamscape wird Anfang Juli in Genf sein erstes Zentrum für immersive virtuelle Realität in Europa in zwei Schritten eröffnen. Ab dem 1. Juli 2022 kann das Publikum die von der Stiftung Artanim geschaffene Virtual-Reality-Erfahrung Genève 1850 entdecken. Ab dem 1. September 2022, wird das Zentrum zwei zusätzliche, von Dreamscape Immersive entworfene Abenteuer anbieten: Alien Zoo, erdacht von Steven Spielberg und Walter Parks, sowie DreamWorks Dragons Flight Academy in Zusammenarbeit mit den DreamWorks Studios. Dreamscape Geneva als Teil von Sunrise Moments Sunrise lancierte im April 2022 Sunrise Moments - das erste umfassende Treueprogramm im Schweizer Telko-Markt. Sunrise verfügt mit MySports und starzone sowie den Partnerschaften mit Swiss-Ski, Athletes Network, CH Media, Ticketcorner und jetzt neu mit Dreamscape Geneva über ein Ökosystem, mit dem das Unternehmen den Sunrise Kundinnen und Kunden exklusive Erlebnisse in den Bereichen Musik, Sport und Entertainment bietet. Ab sofort erhalten Sunrise Kundinnen und Kunden in Form von Priority Tickets Zugang zu exklusiven Virtual Reality Inhalten und unvergesslichen «Money Can’t Buy»-Erlebnissen mit Dreamscape Geneva. Darüber hinaus finden in Genf exklusive Sunrise Nights statt, an denen Sunrise Kundinnen und Kunden Virtual Reality Abenteuer als Schweizer Premiere erleben. Pressemitteilung (PDF) Sunrise

