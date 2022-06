'KlimaUnion' will Profil der Union beim Klimaschutz schärfen

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Die Union soll ihr Profil beim Klimaschutz schärfen und bei dem wichtigen Thema in die Offensive kommen. Das ist das Ziel der "KlimaUnion", eines parteinahen Vereins. Dieser veranstaltete am Wochenende einen ersten großen Klima-Kongress in Frankfurt mit Spitzenpolitikern von CDU und CSU. Die Union hatte bei der vergangenen Bundestagswahl eine schwere Niederlage einstecken müssen und ist seitdem im Bund in der Opposition.

"Ohne Kompetenz beim Klima wird die Union keine Wahlen mehr gewinnen können", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann, Vorsitzender der "KlimaUnion", am Sonntag laut Mitteilung. "Wir wollen unbedingt den Ausbau von Sonne und Wind." Aber die Politik der aktuellen Regierung sei ideologisch und technologisch verengt, weil sie die dringend benötigten erneuerbaren Energien wie Biomethan, Wasserkraft und Geothermie vernachlässige.

Das sei "kontraproduktive Planwirtschaft", so Heilmann. Die Lenkung über den Staat stehe bei der Ampel-Koalition zu sehr im Vordergrund. "Wir wollen Klima-Politik im Unions-Stil umsetzen - nicht ideologisch oder besserwisserisch, sondern konzeptionell lösungsorientiert."

In "Frankfurter Leitsätzen" fordert die "KlimaUnion" mehr Engagement beim Klimaschutz. Deutschland müsse das erreichen, was Bayern sich vorgenommen habe - bis 2040 klimaneutral werden. Die Bundesregierung hat sich dies bis 2045 zum Ziel gesetzt - beschlossen hatte das im vergangenen Jahr die Koalition aus Union und SPD./hoe/DP/men