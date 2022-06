Umfrage: Große Mehrheit für Verlängerung des 9-Euro-Tickets

BERLIN (dpa-AFX) - Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets über den August hinaus. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für "Bild am Sonntag" gaben dies 70 Prozent der Befragten an. Dagegen waren 18 Prozent.

Das 9-Euro-Ticket ermöglicht in den Monaten Juni, Juli und August Fahrten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durch ganz Deutschland. Mit den Fahrscheinen sollen zum einen Verbraucher angesichts der hohen Inflation finanziell entlastet und zum anderen der ÖPNV attraktiver werden./tos/DP/men