Wird der Aktienmarkt wieder abstürzen?

Wichtige Punkte

Schlechter als erwartet ausgefallene Inflationsmeldungen lösten einen weiteren Ausverkauf am Markt aus.

Obwohl der Markt bereits rund 20 % unter seinem Höchststand liegt, sind weitere Kursverluste möglich, wenn die Wirtschaftsnachrichten weiterhin böse Überraschungen bieten.

Ein solides finanzielles Fundament ist der Schlüssel, um aus einem typischen Börsencrash gestärkt hervorzugehen.

Angesichts der jüngsten Inflationsnachrichten, die zu einem weiteren massiven Ausverkauf an den Aktienmärkten geführt haben, werden die Anleger wieder einmal nervös, was die Zukunft angeht. Schließlich bedeutet eine hohe Inflation, dass die US-Notenbank voraussichtlich weiterhin gezwungen sein wird, die Zinsen zu erhöhen, was Anleihen zu einer relativ attraktiven Anlage macht. Höhere Zinsen verteuern auch die Kreditaufnahme, was es für Unternehmen schwieriger macht, in die Expansion zu investieren, was wiederum die Nachfrage und das Wachstum gefährdet.

Vor diesem Hintergrund ist es ziemlich einfach zu begründen, warum der Aktienmarkt erneut abstürzen könnte. Darüber hinaus zeigt die Geschichte, dass der Markt von Zeit zu Zeit abstürzt. Daher ist die Antwort auf die Frage, ob der Aktienmarkt wieder abstürzen wird, ganz einfach: Ja, das wird er mit ziemlicher Sicherheit. Die eigentliche Frage ist jedoch, wann es zum Crash kommt.

Sind wir schon so weit?

Trotz dieser Befürchtung ist der S&P 500 bereits um etwa 20 % von seinen jüngsten Höchstständen gefallen. Das ist schon ein beachtlicher Rückgang und gibt einen Funken Hoffnung, dass der schwierigste Teil des aktuellen Marktzyklus vielleicht schon hinter uns liegt.

Dennoch ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Markt versucht, Aktien auf der Grundlage der zukünftigen wertsteigernden Fähigkeiten zu bewerten und nicht auf der Grundlage der vergangenen Kursbewegungen. Ein wichtiger Grund, warum die Aktien bei der Bekanntgabe der jüngsten Inflationszahlen so stark verkauft wurden, ist, dass die Inflationszahlen schlechter waren als erwartet.

Wenn der Markt mit erheblichen negativen Überraschungen konfrontiert wird, neigt er dazu, die Preise von Vermögenswerten zu senken, um das höhere wahrgenommene Risiko und/oder die geringeren wahrgenommenen zukünftigen Erträge widerzuspiegeln. Ob der Markt bald wieder abstürzen wird, hängt also zu einem großen Teil davon ab, wie viele negative Überraschungen wir noch erleben werden.

Was kannst du dagegen tun?

Bei so viel Ungewissheit auf dem Markt und in der nahen Zukunft kann es verlockend sein, gar nichts zu tun. Auch wenn es normalerweise eine gute Strategie ist, den Kurs zu halten, wenn es darum geht, an einer Erholung nach einem Absturz teilzunehmen, musst du die richtige finanzielle Grundlage haben, um das wirklich zu tun.

Deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um dein finanzielles Fundament zu überprüfen und es zu stärken. Wenn der Markt wieder einbricht – wann auch immer das sein wird – bist du in einer besseren Position, um davon zu profitieren. Wenn der Markt in deiner Investitionskarriere nicht wieder einbricht, kannst du mit einer soliden finanziellen Grundlage auch bei den üblichen Marktschwankungen beruhigt sein.

Der Schlüssel zu deinem finanziellen Fundament ist es, deine Schulden unter Kontrolle zu haben. Die einzig sinnvollen Schulden, die du beim Investieren haben solltest, sind solche, auf die alle drei der folgenden Punkte zutreffen:

Der Zinssatz ist niedrig – zinslos oder im niedrigen einstelligen Bereich.

Die Raten sind so niedrig, dass sie dich nicht daran hindern, deine Grundkosten zu decken.

Die Schulden dienen einem nützlichen Zweck für deine Zukunft.

Wenn deine Schulden nicht alle drei Kriterien erfüllen, kann es für deine finanzielle Zukunft wahre Wunder bewirken, wenn du diese Schulden entweder abbezahlst oder sie so weit zurückzahlst, dass sie den Kriterien entsprechen.

Wenn du deine Schulden in den Griff bekommen hast, solltest du sicherstellen, dass du einen anständigen – aber nicht überdimensionierten – Notfallfonds auf einem Sparkonto oder einem anderen sehr liquiden und sicheren Medium hast. Drei bis sechs Monate deiner Lebenshaltungskosten sind ein vernünftiges Ziel. Wenn du zu viel Geld hast, läufst du Gefahr, zu viel Boden an die Inflation zu verlieren. Wenn du zu wenig hast, besteht die Gefahr, dass du keinen ausreichenden Puffer für unangenehme Überraschungen im Leben hast.

Wenn dein finanzielles Fundament steht, ist es viel einfacher, dich auf deine Zukunft und die längerfristigen Chancen zu konzentrieren, die Aktien dir bieten können. Wenn du dieses Fundament sicher genug aufbaust, kannst du sogar Marktabstürze als Kaufgelegenheiten schätzen lernen.

Fange jetzt an

Die jüngsten Kurseinbrüche machen schmerzlich deutlich, dass ein weiterer Crash durchaus möglich ist. Je früher du dein finanzielles Fundament legst, desto eher kannst du einen Börsencrash als potenzielle Kaufgelegenheit und nicht als Grund zur Panik sehen. Also fang jetzt an, deine Pläne zu schmieden und beginne heute damit, die Grundlagen zu schaffen, um aus dem nächsten Börsencrash in einer viel besseren Position herauszukommen.

Dieser Artikel wurde von Chuck Saletta auf Englisch verfasst und am 12.06.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

