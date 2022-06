DAX: 13.000 Punkte haben vorerst gehalten

In der abgelaufenen Handelswoche mussten die Märkte Zinssteigerungen gleich dreier Notenbanken verdauen, am Freitag konnte am Verfallstag eine zaghafte Stabilisierung vollzogen werden. Die Angst vor einer Rezession bleibt aber weiter hoch und könnte sich sogar noch erhöhen, je nachdem, wie die Konjunkturdaten in dieser Woche aus den USA und der Eurozone ausfallen.

Paradoxerweise müssen die Notenbanken derart ihre Zinspolitik ungewöhnlich stark straffen, damit die Inflation nicht vollkommen aus dem Ruder läuft. Zeitgleich nehmen Sie einen Abschwung der Wirtschaft sowie steigende Arbeitslosenzahlen in Kauf, dies führte in der abgelaufenen Handelswoche zu massiven Rezessionsängsten, wie am Kursverlauf des DAX zu sehen war.

Das deutsche Leitbarometer DAX verlor entsprechend an Wert und begab sich am Donnerstag in den Bereich von rund 13.000 Punkten. Am Freitag konnte schließlich eine Pause in der Abwärtsspirale vollzogen werden, eine Trendwende geht hieraus aber noch nicht hervor. Sämtliche Anstiegsversuche werden zudem durch einen seit Anfang dieses Jahres laufenden Abwärtstrend begrenzt.

Um einen Rücklauf zurück zum 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 14.046 Punkten vollziehen zu können, bedarf es eines Kurssprungs mindestens über 13.600 Zähler. Unterhalb von 13.000 Punkten droht dem Barometer weiteres Ungemach in Form von Abschlägen zurück auf die Jahrestiefs bei 12.438 Punkten.

Wegen eines Feiertages in den USA wird dort am Montag nicht gehandelt. Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Deutschlands Erzeugerpreisen aus Mai auf der Agenda, zeitgleich werden frische Zahlen zum verarbeitenden Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) per April veröffentlicht. Zur Mittagsstunde meldet sich die Bundesbank mit ihrem Monatsbericht für Juni zu Wort.