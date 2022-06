Deutsche Anleihen starten stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,03 Prozent auf 144,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 1,65 Prozent. In der vergangenen Woche war sie mit bis zu 1,92 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2014 gestiegen.

Der Ausgang der französischen Parlamentswahl vom Wochenende spielte an den Anleihemärkten zunächst keine große Rolle. Erstmals seit Jahrzehnten muss ein französischer Präsident ohne absolute Parlamentsmehrheit regieren. Das Mitte-Lager von Präsident Emmanuel Macron ist angesichts herber Mandatsverluste auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Der linke und rechte Rand ging gestärkt aus der Wahl hervor.

Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Plan, die für Kursbewegung sorgen könnten. In den USA herrscht wegen eines Feiertags überwiegend Ruhe. In Europa äußert sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor dem Europäischen Parlament. Die EZB hat ihre Haltung zuletzt verschärft und Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation angekündigt./bgf/men