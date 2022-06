DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA: Siebte Akquisition in 2022: Mutares übernimmt Heat Transfer Technology von Siemens Energy B.V.

DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Vereinbarung

Mutares SE & Co. KGaA: Siebte Akquisition in 2022: Mutares übernimmt Heat Transfer Technology von Siemens Energy B.V.



20.06.2022 / 16:16

Siebte Akquisition in 2022: Mutares übernimmt Heat Transfer Technology von Siemens Energy B.V.

Neue Plattform-Investition, die – vor Übernahme durch Siemens Energy – unter der Marke NEM Energy in Zoeterwoude, Niederlande, firmierte

Stärkung für das Segment Engineering & Technology

Spezialist auf dem Gebiet der Abhitzedampferzeugnisse für gasbefeuerte Kraftwerke und Energieeffizienzanwendungen im industriellen Maßstab

Erhebliche Synergien mit dem Kraftwerksgeschäft der Balcke-Dürr-Gruppe

München / Amsterdam, 20. Juni 2022 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Heat Transfer Technology von Siemens Energy B.V. unterzeichnet. Diese Akquisition wird das Segment Engineering & Technology als neues Plattform-Investment stärken. Der Abschluss der Transaktion, der für das 4. Quartal dieses Jahres erwartet wird, steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der Unterrichtungs- und Anhörungsrechte der zuständigen Betriebsräte und der üblichen behördlichen Genehmigungen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zoeterwoude, Niederlande, beschäftigt rund 270 Mitarbeiter, hauptsächlich in den Niederlanden und in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1929 gegründet und war zuvor unter der bekannten Marke NEM tätig. Heute deckt das Unternehmen ein breites Spektrum an Wärmeübertragungsanwendungen ab, von Abwärmeanlagen in Industriegröße bis hin zu großen Abhitzedampferzeugern für Gaskraftwerke. Das Unternehmen ist weltweit in der Entwicklung, Konstruktion, dem Engineering, der Beschaffung und der Lieferung von Komponenten für Kraftwerke tätig und gehört zu den Top-3-Lieferanten gemessen an der Gesamtzahl der gelieferten Einheiten und zu den Top-2-Lieferanten für große horizontale und große vertikale Wärmerückgewinnungs-Dampferzeuger (HRSG)-Anwendungen.

„Mit der Akquisition von Heat Transfer Technology stärken wir unser Segment Engineering & Technology und erwarten signifikante Synergieeffekte mit dem Geschäft unserer Tochter Balcke-Dürr. Das Thema Energieeffizienz wird nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Energiedebatte zu einem entscheidenden Bestandteil sowohl in industriellen Prozessen als auch in Kraftwerken, um die Effizienz zu steigern, Kosten zu minimieren und CO 2 einzusparen. Daher sehen wir ein enormes Wachstumspotenzial für das Unternehmen und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit der Siemens Energy Gruppe im Bereich der Wärmeübertragungstechnologie“, kommentiert Johannes Laumann, CIO der Mutares SE & Co. KGaA.



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von mind. EUR 4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf mind. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.



