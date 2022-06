Dow Jones Industrial Average® - 200-Wochen-Linie im Fokus

Die abgeschlossene Topbildung lastet weiterhin schwer auf den amerikanischen Standardwerten. Im Verlauf der Abschwungbewegung seit Jahresbeginn kam es beim Dow Jones® in der abgelaufenen Woche sogar zu zwei trendbestätigenden Chartsignalen. So musste das Aktienbarometer zunächst ein Abwärtsgap (31.388 zu 31.145 Punkte) und dann im weiteren Wochenverlauf ein neues Verlaufstief (29.653 Punkten) hinnehmen. Der Baisseimpuls der letzten Monate ist also absolut intakt. Deshalb geht der Blick zunächst in Richtung Süden, um die nächsten Rückzugsmarken zu identifizieren. In diesem Zusammenhang wird es aktuell spannend, denn mit der Kombination aus dem Vor-Corona-Hoch (29.569 Punkte) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 29.320 Punkten) steht derzeit eine massive Unterstützungszone zur Verfügung. Knapp darunter bildet zudem die Kurslücke vom November 2020 (28.902 zu 28.495 Punkte) einen weiteren markanten „support“. Um weiteren charttechnischen Schaden vom Dow Jones® abzuwenden, gilt es die angeführten Unterstützungen unbedingt zu verteidigen. Für eine Wende zum Besseren müsste dagegen zumindest die jüngste Abwärtskurslücke auf Wochenbasis geschlossen werden.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

