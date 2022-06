Lars @Erichsen: Jetzt Deine ETFs verkaufen? 😧 | Teil 2 | Börse Stuttgart

â–ș Den ersten Teil des Videos findest Du auf dem Kanal von Lars @Erichsen oder direkt unter diesem Link: https://youtu.be/8Ik_SwK59_s 👍



â–ș Darum geht's im Video: Ja, ein #ETF bildet fĂŒr sehr sehr viele Anleger die Basis ihres Depots. Und das möchte Lars @Erichsen diesen auch keinesfalls ausreden! Dennoch bringt er dank seiner langjĂ€hrigen Erfahrung als Trader und Finanzblogger ein paar Investment-Ideen mit, die sich in den nĂ€chsten Jahren vielleicht lohnen könnten: In Teil 2 geht er unter anderem auf Energie und Rohstoffe ein und landet ĂŒber einen kurzen Ausflug bei den Edelmetallen #Gold und Silber schließlich beim #Bitcoin. Ob der @Blocktrainer ihn hier ĂŒberzeugen konnte...?



00:00 â–ș Megatrend Energie?

05:00 â–ș Jahre mit mieser Rendite voraus?

09:55 â–ș Gold & Silber als Inflationsschutz?

17:35 â–ș Perfekter Einstieg bei Bitcoin & Co?



