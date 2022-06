Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Habecks Gas-Sparplänen

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Habecks Gas-Sparplänen:

"Habeck muss angesichts der Dramatik der Lage auch weitere Tabus auf den Prüfstand stellen. Wie sehr würde es helfen, Kernkraftwerke etwas länger laufen zu lassen? Ist es vertretbar, für eine Übergangszeit auf die deutschen Schiefergas-Reserven zurückzugreifen, die durch die umstrittene Fracking-Methode gefördert werden könnten? Darüber braucht es eine offene Debatte. Klar muss aber sein: Es geht darum, die Entzugserscheinungen vom russischen Gas so gering wie möglich zu halten. Am Ende kann nur eine nachhaltige Energiewirtschaft stehen, die nicht mehr auf den Raubbau an der Natur setzt, sondern auf die schonende Nutzung ihrer Kräfte."/ra/DP/men