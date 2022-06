Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur AfD

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zur AfD:

"In Riesa war das Bedürfnis spürbar, die Zeit der erbitterten Machtkämpfe und der Verletzungen hinter sich zu lassen und mindestens für die Öffentlichkeit Geschlossenheit zu demonstrieren. Indes: (...) dass der wiedergewählte Co-Vorsitzende Tino Chrupalla mit 53,5 Prozent noch schlechter als bei seiner erstmaligen Wahl von zwei Jahren abgeschnitten hat (54,5 Prozent), ist ein Zeichen dafür, dass er keinen übermäßig großen Rückhalt in der Partei genießt und ihm kaum zugetraut wird, die Partei strömungsübergreifend zu befrieden. Und es ist auch kein Zeichen des Aufbruchs, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. (...) Bei der AfD deutet also vieles hin auf ein bescheidenes "Weiter so!"-Gewurschtel - wenngleich möglicherweise noch konfrontativer im Umgang mit dem politischen Gegner als zuvor."/ra/DP/men