Tagesausblick für 21.06.: DAX leicht erholt. Banken und Biotech gefragt!

Nach den starken Schwankungen der Vorwoche und zwei Wochen mit dicken Verlusten in Folge, deutete sich zum Auftakt in die neue Woche eine Stabilisierung an. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 verzeichneten dabei Tagesgewinne zwischen 0,25 und 0,8 Prozent. Der Trend bleibt dennoch weiter abwärtsgerichtet. Die Inflations- und Zinsängste bestimmen weiterhin das Geschehen an den Finanzmärkten. Zudem fehlten Impulse aus den USA. Die Börsen waren heute feiertagsbedingt geschlossen

Dies spiegelte sich auch an den Anleihemärkten wider. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen setzte sich im Bereich von 1,72 Prozent fest. An den Rohstoffmärkten blieb es nicht zuletzt aufgrund des Feiertags in den USA heute ruhig. Weder Edelmetalle noch der Ölpreis entfernten sich signifikant von ihren jeweiligen Schlussständen vom Freitag. Dem Euro/US-Dollar-Wechselkurs fehlt aktuell die Kraft, die Widerstandsmarke bei 10,55 US-Dollar zu überwinden. Bei einem Ausbruch über das Level ergibt sich Erholungspotenzial bis 1,078 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Air India plant die Bestellung von rund 300 Flugzeugen. Airbus rechnet sich dabei durchaus Chancen aus. Die Aktie konnte sich heute weiter stabilisieren. BMW will rund eine Milliarde in das Werk in Steyr investieren. Dort sollen künftig Teile für Elektromotoren hergestellt werden. Die Deutsche Telekom profitierte von positiven Analystenkommentaren. Zudem gaben KKR, GIP und Stonepeak gemeinsam ein verbindliches Angebot für die Funkmasten der Telekom ab. Beiersdorf ist zurück im DAX® und Encavis wieder im MDAX®. Beide Titel legten heute überdurchschnittlich stark zu. Der RWE-Chef Markus Krebber rechnet damit, dass die Gas- und Strompreise noch länger hoch bleiben werden. Die Aktie des Versorgers zog heute um über drei Prozent nach oben. Ebenfalls stark gefragt waren zudem Bankaktien wie Commerzbank und Deutsche Bank.