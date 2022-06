Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax setzt Erholung fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Dienstag nach seinem heftigen Kursrutsch in der vergangenen Woche weiter stabilisiert. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,51 Prozent 13 333,68 Punkte. Der MDax gewann 0,45 Prozent auf 27 607,21 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,61 Prozent auf 3490,83 Zähler zu.

Am Donnerstag hatte das deutsche Börsenbarometer die Marke von 13 000 Punkten nur knapp gehalten, nachdem es von seinem Monatshoch bei 14 709 Punkten über zehn Prozent verloren hatte. Hauptthema bleibt die immense Inflation und das Gegensteuern der Notenbanken mit Zinserhöhungen. Am Mittwoch hatte zunächst die US-Notenbank (Fed) einen großen Zinsschritt bekannt gegeben. Tags darauf hatte die Schweizerische Nationalbank mit einer deutlichen Zinsanhebung überrascht und die Anleger nervös gemacht./ck/zb