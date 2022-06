Deutsche Anleihen legen leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag leicht gestiegen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,06 Prozent auf 143,39 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,76 Prozent. Sie lag damit etwas unter dem in der vergangenen Woche markierten Achtjahreshoch von 1,92 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone hielten sich die Kursausschläge in Grenzen

Am Anleihemarkt war von einem ruhigen Handel in einem freundlichen Umfeld die Rede. Starke Impulse gab es nicht. Einige EZB-Vertreter stellten erneut Leitzinserhöhungen für den Juli und September in Aussicht. Laut dem slowakischen Notenbankchef Peter Kazimir ist im September eine größere Zinsanhebung um 0,50 Prozentpunkte "sehr wahrscheinlich". Dies bewegte den Markt aber kaum, da die Zinserhöhungen schon weitgehend eingepreist sind./jsl/mis