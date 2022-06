Deutsche Anleihen legen moderat zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag im Kurs moderat gestiegen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Mittag um 0,21 Prozent auf 143,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,75 Prozent. Sie lag damit etwas unter dem in der vergangenen Woche markierten Achtjahreshoch von 1,92 Prozent.

Am Anleihemarkt war von einem ruhigen Handel in einem freundlichen Umfeld die Rede. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Generell stehen am Dienstag nur wenige Konjunkturdaten an, die für größere Kursbewegung sorgen könnten. Allenfalls Zahlen vom zuletzt schwächelnden US-Häusermarkt könnten am Nachmittag größeres Interesse hervorrufe.

Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte am Vormittag Daten zur Leistungsbilanz der Eurozone im April. Das Defizit des Vormonats weitete sich aus. Defizite in der Leistungsbilanz sind für den Währungsraum ungewöhnlich. Normalerweise weist die Eurozone vor allem wegen ihrer regen Warenexporte Überschüsse in der Leistungsbilanz aus./bgf/jsl/men