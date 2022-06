Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Energiesicherheit

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Energiesicherheit:

Die Union drängt auf eine Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke. Brennstäbe zu besorgen, sei kein Problem. Die Regierung hingegen beteuert, das sei kurzfristig nicht möglich. Doch die Ampelparteien sind sich in dieser heiklen Fragen selbst uneinig und werden nicht umhin kommen, das Thema noch mal dringlich zu prüfen. Um dem Diktator in Moskau die Stirn zu bieten, ist es geboten, die politischen Kräfte zu bündeln, anstatt sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben. Darüber freut sich allein der Mann, der zwar nur zähneknirschend auf die Einnahmen aus dem Westen verzichten kann, der sich aber genüsslich die Hände reibt, wenn er sieht wie Deutschland ins Schwitzen kommt in der Angst vor dem Frieren im Winter./zz/DP/mis