S&P 500® - H1: Das Schwächste seit 1932?

Den gestrigen US-Feiertag möchten wir für eine größere Bestandsaufnahme der amerikanischen Standardwerte nutzen. Den Auftakt macht der S&P 500®, wo mit einem Minus von 23 % im bisherigen Jahresverlauf das schwächste erste Halbjahr seit 1932 droht. Seinerzeit brach das Aktienbarometer um 43 % ein, was gleichbedeutend mit dem größten Rückschlag der gesamten Historie seit 1928 ist. Nur die Jahre 1962, 1970 und 1940 starteten mit einem Minus von 22,8 %/21,8 %/20,9 % ähnlich schwach. Ein derart „verhageltes“ 1. Halbjahr ist somit alles andere als alltäglich. Die viel spannendere Frage ist nun allerdings, ob Anlegerinnen und Anleger im zweiten Halbjahr mit einer Fortsetzung der Durststrecke rechnen müssen oder ob der schwache Jahresauftakt möglicherweise sogar den Grundstein für eine Erholung in den kommenden sechs Monaten bis zum Jahresultimo legt. Der Blick in die Historie fördert Erstaunliches zu Tage: In allen fünf Vergleichsjahren konnte der S&P 500® im 2. Halbjahr zulegen – 1932 sogar um fast 50 %. Ohne diesen positiven Ausreißer beträgt das durchschnittliche Kursplus in der 2. Jahreshälften immerhin noch 15 %. So hat die schwierige Marktphase 2022 vielleicht doch noch etwas Gutes.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

