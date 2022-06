WOCHENVORSCHAU: Termine bis 4. Juli 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 4. Juli

------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen 11:00 DEU: Aurelius, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Medios, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 06/22 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 05/22 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 05/22 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/22 10:00 POL: Industrieproduktion 05/22 10:30 ITA: Leistungsbilanz 04/22 14:30 USA: CFNA-Index 05/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/22 SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Pk des Branchenverbandes Zukunft Gas im Rahmen der Energiemesse «E-world» 2022 zum Thema Wasserstoff DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie, Berlin + 08.00 Pressegespräch mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm Redebeiträge: + 10.10 CDU-Vorsitzender Friedrich Merz + 10.25 und 1055 Foto mit Bundeskanzler Olaf Scholz, der Premierministerin von Litauen und dem BDI-Präsidenten + 11.00 BDI-Präsident Russwurm + 11.20 Bundeskanzler Olaf Scholz + 12.30 Finanzminister Christian Lindner + 14.15 Bayerns Ministerpräsident Markus Söder + 15.00 Niederländischer Wirtschaftsminister Micky Adriaansen + 15.45 Verkehrsminister Volker Wissing + 16.35 Wirtschaftsminister Robert Habeck + 17.20 VDA-Präsidentin Hildegard Müller DEU: Handelsblatt-Jahrestagung Nutzfahrzeuge 2022, Düsseldorf *Michael Fleming, CEO and Co-founder - Torc RoboticsAndrea Fuder, Executive Vice President Volvo Group Trucks Purchasing & Chief Purchasing Officer (CPO) - Volvo Group *Michael Lohscheller, Präsident - Nikola *Andreas Marschner, Vice President - Amazon Transportation Services Europe *Lars Menge, Senior Vice President Product Marketing - Volkswagen Nutzfahrzeuge *Prof. Dr. Christian Mohrdieck, Chief Knowledge & Commercial Officer (CKCO) und Geschäftsführer - cellcentri *Karin Radström, Mitglied des Vorstands der Daimler Truck Holding AG *Volker Ratzmann, Executive Vice President Corporate Public Affairs - Deutsche Post DHL Group *Christian Sulser, Vorstand Vertrieb und Marketing - Iveco Magirus AG *Markus Schell, Geschäftsführender Gesellschafter - BPW *Alexander Vlaskamp, Mitglied des Vorstands, Traton SE - Vorsitzender des Vorstands, MAN DEU: E-World - Energy & Water, Essen DEU: Automatica 2022 - Messe für Robotik und Automation Leitmesse für intelligente Automation und Robotik + 14.00 Pk Kuka ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Daimler Truck, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Voltabox, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: ZG Raiffeisen-Gruppe, Bilanz-Pk, Karlsruhe 11:00 DEU: Sto, Hauptversammlung (online) 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Untersagung der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch Tata Steel und Thyssen Krupp, Luxemburg TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: Volvo Group, Capital Markets Day 2022 TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 06/22 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 05/22 (endgültig) 08:00 GBR: Verbraucherpreise 05/22 08:00 GBR: Erzeugerpreise 05/22 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Sommer 09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q1/22 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 05/22 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/22 (vorab) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Bundestag, Berlin mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu den bevorstehenden Gipfeltreffen von EU, G7 und Nato; weitere Themen: Regierungsbefragung mit Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), Debatte über Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes im Kosovo, u.a. ITA: Auftakt: Jahreskongress des europäischen Flughafenverbands ACI, Rom DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA), Berlin ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung, Venlo 10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online) 13:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: FedEx, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 05/22 08:45 FRA: Geschäftsklima 06/22 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 06/22 09:15 FRA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUZ: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global/CIPS PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt über Anspruch gegen Internetzugangsanbieter auf Einrichtung von Websperren, Karlsruhe 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Entscheidung zur nachträglichen Wärmedämmung von Altbauten, Karlsruhe 14:00 DEU: Jahrestagung European School of Management and Technology zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz mit den Chefs von Bayer (Werner Baumann), Daimler (Ola Källenius), SAP (Christian Klein) und Siemens (Roland Busch), Berlin BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (erster von zwei Tagen), Brüssel ITA: Fortsetzung: Jahreskongress des europäischen Flughafenverbands ACI, Rom Finanzministerkonferenz (FMK) ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 NLD: Steinhoff, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Einhell Germany, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 06/22 01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/22 06:30 NLD: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 05/22 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 06/22 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/22 15:00 BEL: Geschäftsklima 06/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/22 (endgültig) 16:00 USA: Neubauverkäufe 05/22 SONSTIGE TERMINE BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag), Brüssel ITA: Abschluss: Jahreskongress des europäischen Flughafenverbands ACI, Rom ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Prosus, Jahresergebnis 22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 04/22 (endgültig) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 05/22 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/22 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/22 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 06/22 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pk vor der Internationalen Handwerksmesse mit Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), und Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstages (BHT), München LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Verkehr, Telekommunikation und Energie, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung DEU: Fuchs Petrolub Kapitalmarkttag LUX: Corestate Capital, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 07/22 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 06/22 10:00 ITA: Industrieumsatz 04/22 14:30 USA: Handelsbilanz 05/22 14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 05/22 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 04/22 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 06/22 16:00 USA: Verbrauchervertrauen Conference Board 06/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Reiserücktritt bei Ausbruch der Corona-Pandemie: Bekommen Pauschalreisende den vollen Preis zurück? 11:00 DEU: Online-Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2022 DEU: 3. bundesweite Öko-Feldtage - Treffpunkt für ökologische Landwirtschaft mit dem Schwerpunkt Klima (bis 30.06.) ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Q1-Zahlen (detaillert) 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen (detailliert) 10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung 10:00 DEU: Centrotec Sustainable, Hauptversammlung 11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung 11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung 13:00 DEU: Deutsche Börse Investorentag mit Update zur Umsetzung des Mittelfristplans Compass 2023 14:30 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Wesfalen 06/22 09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 06/22 09:00 SPA: Verbraucherpreise 06/22 10:00 DEU: Verbrauchpreise Bayern, Brandenburg, Hessen 06/22 10:00 EUR: Geldmenge M3 05/22 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 06/22 11:00 DEU: DekaBank Pressegespräch der Deka-Volkswirte - 2022: Das Jahr der Neuorientierung 11:00 EUR: Industrie- und Verbrauchervertrauen 06/22 14:00 DEU: Verbraucherpreise 06/22 14:30 USA: BIP Q1 (3. Veröffentlichung) DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg 06/22 SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung 10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung 11:00 DEU: Zapf Creation, Hauptversammlung 11:00 GBR: Zeal Network, Hauptversammlung USA: Micron Technology, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Einkaufsmanagerindex Dienste und Industrie 06/22 08:00 GBR: BIP Q1 (endgültig) 08:45 FRA: Erzeuger-und Verbraucherpreise 06/22 08:45 FRA: Konsumausaben 05/22 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 06/22 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 05/22 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 05/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Konsumausgaben 05/22 15:45 USA: Chicago PMI DEU: Frühjahrskonferenz der Wirtschaftsminister der deutschen Bundesländer (bis 01.07.) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um «Cum-Ex»-Aktiendeals gegen den Steuerrechtsanwalt Hanno Berger ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 1. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Helma Eigenheimbau, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Tankan-Bericht 03:45 CHN: Caixin/S&P-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 06/22 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 06/22 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 06/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 06/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 06/22 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 06/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 06/22 11:00 ITA: Verbraucherpreise 06/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise Eurozone 06/22 (Vorabschätzung) 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 06/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauausgaben 05/22 16:00 USA: ISM-Index verarbeitendes Gewerbe 06/22 DEU: Kabinett beschließt Haushalt 2023 und Finanzplan bis 2026 EUR: S&P Ratingüberprüfung Finnland und Frankreich SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Tag des deutschen Familienunternehmens u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz sowie dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller HINWEIS: HKG: Börsenfeiertag USA: Am Anleihemarkt wird verkürzt (bis 20.00 Uhr) gehandelt ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 4. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: "Frankfurt Euro Finance Summit" u.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Co-Chefin Bettina Orlopp, DZ-Bank-Co-Chef Uwe Fröhlich, der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und KfW-Chef Stefan Wintels TERMINE KONJUNKTUR 07:00 SPA: Industrieproduktion 05/22 08:00 DEU: Ex- und Importe 05/22 09:00 SPA: Arbeitslose 06/22 10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 07/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/22 SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Buchvorstellung "Klima muss sich lohnen". Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "#ZEWBookTalk" stellt Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, sein neues Buch vor, das am 15. August erscheint und die Maßnahmen der Klimapolitik und die Marktmechanismen dahinter unter die Lupe nimmt. HINWEIS: USA: Börsenfeiertag -------------------------------------------------------------------------------------

