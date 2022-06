Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Linkspartei vor ihrem Parteitag

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Linkspartei vor ihrem Parteitag:

In der Schlammschlacht um die Führung verbreitern sich alte Bruchlinien, manifestieren sich die zahlreichen offenen Widersprüche und ungelösten Fragen, die seit der Parteigründung für schwelenden Groll sorgen. Das beginnt schon mit den tiefen Wurzeln in der Sozialistischen Einheitspartei der untergegangenen DDR, der viele Linken-Anhänger bis heute nachtrauern. Ein problematisches Erbe, das nie ehrlich aufgearbeitet wurde. Zu den Altlasten gehört auch ein schwärmerisches Verhältnis zu Russland. Nicht gerade ein politisches Verkaufsargument, während alle Welt sieht, wie brutal russische Truppen in der Ukraine wüten./zz/DP/mis