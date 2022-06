Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Tarifverhandlungen

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Tarifverhandlungen:

Da nun aber die Unternehmen in ihrer großen Gesamtheit nach wie vor gut verdienen, eine Menge Dividende ausgeschüttet haben, ist es keineswegs unbillig, auch die Mitarbeiter zu bedenken. Die Arbeitnehmervertreter sollten also bei den anstehenden Tarifverhandlungen auf eine niedrige Tarifzahl zu dringen, dafür aber entsprechend kräftige Einmalzahlungen vereinbaren. Dies wäre angesichts der guten Gewinnsituation der jüngeren Vergangenheit angemessen, würde aber die Unternehmen in diesen schwer überschaubaren Zeiten keiner dauerhaft hohen Belastung aussetzen. Folgen die Gewerkschaften auch in diesem Jahr ihrem einsichtsvollen Kurs, dann sollte ein fairer Ausgleich gelingen./zz/DP/mis