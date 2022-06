Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Waffen für die Ukraine

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Waffen für die Ukraine:

Alle mal herschauen, wie sehr wir der Ukraine helfen, sagt die Bundesregierung mit ihrer ins Netz gestellten Liefer-Liste. Sie will so die seit Monaten aus dem In- und Ausland auf sie einprasselnde Kritik des "zu wenig und zu spät" endlich zum Verstummen bringen. Beim zweiten Blick fällt auf: Das schwere und wohl entscheidende Kriegsgerät steht sämtlich unter der Überschrift "in Vorbereitung/Durchführung". Vier Monate nach Beginn des russischen Überfalls warten die Ukrainer also größtenteils weiter./zz/DP/mis