Tagesausblick für 23.06.: DAX kann anfängliche Verluste fast ausbügeln. Flugzeugbauer und Stahlriesen im Fokus!

Die Gewinne der zurückliegenden drei Handelstage lösten sich heute zeitweise in Luft auf. Nach schwachen Vorgaben aus Asien und Abschlägen bei den Futures auf US-Indizes tauchten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 bereits zu Handelsbeginn deutlich ab. Zins- und Konjunktursorgen drückten erneut auf die Stimmung. Der überraschend positive Handelsstart in den USA sorgte im späten Handel dafür, dass die Verluste zum großen Teil wieder aufgeholt werden konnten. Heute und morgen spricht Fed-Chef Jerome Powell vor dem Senat beziehungsweise dem Repräsentantenhaus. Ob dies allerdings signifikante Impulse nach oben auslöst, bleibt abzuwarten.

Angesichts der Kursabschläge an den Aktienmärkten waren heute sichere Wertpapiere wie Staatsanleihen gefragt. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen gab daraufhin um 16 Stellen auf 1,62 Prozent nach. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere sank deutlich unter 3,2 Prozent. Bei den Edelmetallen warten Investoren weiterhin auf Impulse. Der Goldpreis stagniert seit Tagen im Bereich von 1.840 US-Dollar und der Kurs für eine Feinunze Silber pendelt seit Mitte Mai weitgehend zwischen 21 und 22 US-Dollar. Kräftige Abschläge waren am Ölmarkt zu beobachten. Die Notierung für ein Barrel Brent fiel auf 107,2 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit einem Monat. Angst vor einer konjunkturellen Abkühlung belasteten den Ölpreis.

Unternehmen im Fokus

Daimler Truck-Chef Martin Daum zeigte sich auf der heutigen Hauptversammlung erneut optimistisch für das Gesamtjahr und peilt ein Umsatzplus von rund 25 Prozent an. Dennoch legte die Aktie den Rückwärtsgang ein und sank unter die Unterstützungsmarke von EUR 26,40. Hugo Boss schloss etwas fester nachdem Großaktionär Frasers den Anteil am Modekonzern aufstockte. Die EU bestätigte das Fusionverbot von thyssenkrupp und Tata Steel. Die Thyssenkrupp-Aktie sank daraufhin auf EUR 6,35 und damit auf den tiefsten Stand seit Dezember 2020. Der Stahlriese aus Essen war keineswegs der einzige Verlierer in dem Sektor. Die Aktien von Aurubis, Klöckner & Co sowie Salzgitter mussten ebenfalls überdurchschnittliche Verluste hinnehmen. Hier belasten vor allem Konjunktursorgen. VW hält am geplanten Börsengang von Porsche im vierten Quartal fest. Der Autobauer verliert dennoch – ebenso wie die Konkurrenz aus München und Stuttgart.