Wenn man jetzt in diesen ETF investiert, könnte man im Ruhestand zum Millionär werden

Beim Investieren gibt es keine Garantien. Es gibt jedoch Anlagestrategien und Aktien, die sich im Laufe der Zeit bewährt haben. Ein wichtiger Grund – und vielleicht sogar der Hauptgrund – zu investieren, ist es, sicherzustellen, dass du im Ruhestand finanziell abgesichert bist. Und dafür müssen viele Menschen mindestens 1 Million US-Dollar angespart haben. Glücklicherweise hat die Geschichte gezeigt, dass das Investieren und die Zeit dich auf den Weg dorthin bringen können.

Wenn du Millionär im Ruhestand werden willst, ist der Vanguard S&P 500 ETF (WKN:A1JX53 1,09 %) genau das Richtige für dich.

Lass dich vom S&P 500 leiten

Der S&P 500 bildet 500 der größten börsennotierten amerikanischen Unternehmen ab und wird oft als guter Indikator für die Entwicklung der US-Wirtschaft insgesamt angesehen. Auch wenn sie nicht perfekt sind, sollten Indexfonds, die den S&P 500 abbilden, ein fester Bestandteil in den Portfolios der Anleger sein. Wenn du in den S&P 500 investierst, erhältst du ein Engagement in den wichtigsten Blue-Chip-Aktien und eine sofortige Diversifizierung.

Die 10 größten Werte des Vanguard S&P 500 ETF machen 29 % des Fonds aus und umfassen Unternehmen wie Apple, Tesla und Johnson & Johnson. Die fünf wichtigsten Sektoren sind Informationstechnologie, der Gesundheitsbereich, zyklische Konsumgüter, Finanzwerte und Kommunikationsdienstleistungen, aber der Fonds hält Unternehmen aus jedem denkbaren Sektor.

Die Volatilität ist die einzige Gewissheit auf dem Aktienmarkt, und ein Engagement in vielen großartigen Unternehmen aus allen Branchen kann dir helfen, dein Portfolio in wirtschaftlich schwierigen Zeiten abzusichern und einige, aber nicht alle Risiken zu reduzieren.

Der Durchschnittskosteneffekt und Zeit

Es ist nicht leicht, Millionär zu werden, wenn du nur sparst, aber es ist viel einfacher, wenn du den Durchschnittskosteneffekt verwendest und den Zinseszins die meiste Arbeit für dich erledigen lässt. Das Gute am Durchschnittskosteneffekt ist, dass es Investoren davon abhält, den Markt zu timen, weil Investitionen in regelmäßigen Abständen getätigt werden, unabhängig von den aktuellen Aktienkursen.

Unter der Annahme, dass der Vanguard S&P 500 ETF jährlich 10 % abwirft – die langfristigen Renditen des S&P 500 in der Vergangenheit -, siehst du hier ungefähr, wie viel du bei unterschiedlichen monatlichen Beiträgen in 30 Jahren hättest, wenn man die 0,03 % Kostenquote des Fonds berücksichtigt:

Monatliche Beiträge Jährliche Rendite (einschließlich Gebühren) Kontowert nach 30 Jahren 500 USD 9,97 % 981.000 USD 600 USD 9,97 % 1,17 Mio. USD 750 USD 9,97 % 1,47 Mio. USD 1000 USD 9,97 % 1,96 Mio. USD

DATENQUELLE: BERECHNUNGEN DES AUTORS

Selbst mit 500 US-Dollar pro Monat kannst du fast 1 Million US-Dollar erreichen, obwohl du in diesem Zeitraum nur 180.000 US-Dollar persönlich einzahlst. Selbst wenn du deine Beiträge um 50 US-Dollar pro Monat erhöhst, kannst du in 30 Jahren über 1 Million US-Dollar erreichen. Du musst auch kein Großverdiener sein, um das zu erreichen. Wenn du in der Lage bist, 10 % bis 20 % deines monatlichen Gehalts zu investieren, kann auch jemand, der deutlich weniger als sechsstellig verdient, die 600 US-Dollar monatlich einzahlen und in 30 Jahren wahrscheinlich Millionär werden.

Beständigkeit gewinnt das Rennen

Eines der besten Dinge, die du beim Investieren tun kannst, ist, konsequent und diszipliniert zu sein. Millionäre werden selten über Nacht, sondern in der Regel mit der Zeit und dem Zinseszins geschaffen. Kurzfristige Ergebnisse werden natürlich schwanken, aber du solltest darauf vertrauen, dass ein S&P 500-Indexfonds wie der Vanguard S&P 500 ETF dich langfristig ins gelobte Land führen kann. Das Beste, was du tun kannst, ist, konsequent zu bleiben und die Zeit ihre Magie wirken zu lassen.

Der Artikel Wenn man jetzt in diesen ETF investiert, könnte man im Ruhestand zum Millionär werden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

