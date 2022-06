Brent Crude Oil: Kurzer Schwächeanfall

Seit Anfang März herrscht bei Brent eine grobe Seitwärtsphase mit leichter Aufwärtstendenz, diese spielt sich zwischen den Kursmarken von 96,97 und rund 125,00 US-Dollar ab. Nach einem gescheiterten Ausbruch über die obere Hürde Anfang Juni kam es zu einem erwarteten Rücklauf, im gestrigen Handel reichten die Verluste sogar unter den 50-Tage-Durchschnitt. Zeitgleich nähert sich der Energieträger jedoch einem seit Mitte Februar bestehenden Aufwärtstrend an, der sicherlich wieder für Auftrieb sorgen dürfte und entsprechende Handelsgelegenheiten eröffnen sollte.

105 USD im Fokus

Kurzfristig dürfte sich der Öl-Future noch einige Stunden bis Tage lang in bärischen Händen befinden, Abschläge auf rund 105,00 US-Dollar kämen im Zuge der laufenden Konsolidierung durchaus gelegen. An dieser Stelle könnte anschließend ein Long-Szenario in den Fokus rücken, sobald sich in diesem Bereich eine Stabilisierung abzeichnet. Besonders als Swing-Trader dürften hier wieder voll auf ihre Kosten kommen. Ziele wären in diesem Fall zunächst am 50-Tage-Durchschnitt bei 113,51 US-Dollar und darüber an der oberen Begrenzung um 125,00 US-Dollar angesiedelt. Kommt es dagegen unerwartet zu einem Bruch des seit Mitte Februar laufenden Aufwärtstrends, dürfte noch einmal der 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 94,50 Dollar (steigend) als Ziel in den Fokus rücken.