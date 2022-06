DGAP-News: Nowea Energy Inc.: Status und Ausblick – Auf dem Weg zur Börsenlistung

Emittent / Herausgeber: Nowea Energy Inc. / Schlagwort(e): Stellungnahme/Marktbericht

Nowea Energy Inc.: Status und Ausblick – Auf dem Weg zur Börsenlistung



23.06.2022 / 15:00

Wie in unserer Unternehmensmeldung vom Mai 2022 informiert ( https://www.pressetext.com/news/20220502037 ) befinden wir uns mitten im Prozess der Umsetzung des Börsenlistungsverfahrens. Wie in der Unternehmensmeldung vom Mai beschrieben, wird die Börsenlistung mit einem separaten Unternehmen durchgeführt. Wie erläutert werden die Aktionäre der NOWEA ENERGY INC. dann börsengelistete Aktien dieser Gesellschaft erhalten.

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass die finale Billigung des „Prospectus / Form S-1 Registration Statement under the Securities Act of 1933“ durch die SEC Securities and Exchange Commission in den USA zwischenzeitlich erteilt wurde. Nun geht es an die Umsetzung der weiteren Schritte. Die Prozesse zur Herstellung der elektronischen Girosammelverwahrung der Aktien sowie für die Genehmigung durch die FINRA Financial Industry Regulatory Authority sind angestossen und laufen bereits.

Wie ebenfalls bereits informiert, wurde in dieses Unternehmen mit welchem aktuell die Börsenlistung umgesetzt wird, die Beteiligung „Öl-Quellen USA“ bereits eingebracht. Gleiches ist geplant mit der Beteiligung „Bor-Lithium-Minenprojekt“. Die Bor-Lithium-Minengesellschaft wird demnächst selbst eine Kapitalerhöhung durchführen. Die Bewertung dieser Kapitalerhöhung wird dann die belastbare und nachvollziehbare Basis für die o.e. Einbringung darstellen.

Nach Abschluss dieser Schritte werden die Aktionäre der NOWEA ENERGY INC. somit Aktien dieser börsengelisteten Gesellschaft mit den Assets „Ölquellen USA“ und „Bor-Lithium-Minenprojekt“ halten. Wir freuen uns in diesem Zusammenhang auf das Potenzial hinweisen zu können. Denn zum Einen bieten die gestiegenen und weiter steigenden Notierungen für Rohöl interessante Perspektiven hinsichtlich des Ausbaus der Ölquellen in den USA. Zum Anderen plant die Bor-Lithium-Minengesellschaft den eigenen Börsengang. Dieser soll im Vergleich zur o.e. geplanten Kapitalerhöhung voraussichtlich zu einer signifikant höheren Bewertung erfolgen.

Selbstverständlich wird an der Umsetzung mit Hochdruck gearbeitet. Wir weisen hier jedoch explizit darauf hin, dass die oben genannte Finalisierung ausreichend Zeit beansprucht und die NOWEA auf Behörden und Dienstleister angewiesen ist, welche wir nicht kontrollieren und auf welche kein Druck ausgeübt werden kann.

Marktumfeld

In diesem Zusammenhang wollen wir auch kurz auf die aktuellen Marktentwicklungen, Inflations- und Währungsszenarien eingehen. Laut Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes beträgt die Inflation in Deutschland im Mai 2022 sage und schreibe 7,9% und die weitere Entwicklung ist abzuwarten. Die weltweiten Maßnahmen der Zentralbanken und Währungshüter sind auf lange Sicht ausgelegt. Infolge dessen ist mit einer anhaltenden US Dollarstärke gegenüber den übrigen Leitwährungen zu rechnen.

Lithiumkarbonat: Der Weltmarktpreis pro Tonne Lithiumkarbonat (Batterie Grade) liegt zur Zeit stabil zwischen 70.000 / 75.000 USD pro Tonne. Als NOWEA die strategische Entscheidung traf in das Lithium-Minenprojekt zu investieren lag der Preis pro Tonne Lithiumkarbonat noch bei 6.000 / 7.000 USD pro Tonne.

EU-Parlament stimmt für „Verbrenner-Verbot“ ab 2035: Im Kampf für mehr Klimaschutz will das EU-Parlament den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbieten. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte am 08.06.2022 in Straßburg dafür, dass Hersteller ab Mitte des nächsten Jahrzehnts nur noch Autos und Transporter auf den Markt bringen dürfen, die keine klimaschädlichen Treibhausgase ausstoßen. Dies sollte die Nachfrage nach Lithiumkarbonat weiter anheizen.

Investor Relations / 23. Juni 2022

Über NOWEA ENERGY:

NOWEA ENERGY ist eine Investment- und Private Equity-Gesellschaft mit starkem Fokus auf aufstrebende, innovative Unternehmen. Insbesondere Wachstumsunternehmen im Energiesektor bieten wir Kapital und Expertise kombiniert mit einer breiten Palette an Dienstleistungen. Innovative Unternehmen aus verschiedenen Zukunftsbranchen, wie Mobilität, E-Mobilität, Energie und Mining (strategische Rohstoffe) stehen hierbei im Mittelpunkt. Weitere Informationen erhalten Sie ggfs. im Internet unter "https://noweaenergy.com/".

