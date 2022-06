DGAP-News: VR Equitypartner GmbH: VR Equitypartner unterstützt Sementis-Holding mit den Unternehmen QSIL und IBYKUS bei weiterem Wachstum

Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Private Equity/Finanzierung

PRESSEMITTEILUNG Mezzanine-Finanzierung VR Equitypartner unterstützt Sementis-Holding mit den Unternehmen QSIL und IBYKUS bei weiterem Wachstum Frankfurt am Main / Eisenach, 23. Juni 2022 – Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner unterstützt die Sementis GmbH Stephan Behr Vermögensverwaltung durch eine weitere Mezzanine-Finanzierung. Die Sementis GmbH vereint als Familienholding Unternehmensbeteiligungen an der QSIL SE sowie der IBYKUS AG. Ansässig in Thüringen produziert QSIL seit der Gründung im Jahr 1992 Hochleistungswerkstoffe aus hochreinem Quarzglas und technischer Keramik. Die Unternehmensgruppe mit Produktionsstandorten in Deutschland und den Niederlanden beschäftigt etwa 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat sich in den letzten Jahren als einer der Weltmarktführer in ihrer Branche etabliert. Die 1990 gegründete IBYKUS AG aus Erfurt ist auf IT-Dienstleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung spezialisiert und bietet E-Government-Lösungen für die Verwaltung von Fördermitteln auf kommunaler, nationaler und europäischer Ebene an. Daneben umfasst ihr Leistungsspektrum innovative Lösungen zur Geschäftsprozessoptimierung auf Basis von SAP sowie eigens entwickelter Unternehmenssoftware. An sechs Standorten in Deutschland arbeiten etwa 200 Beschäftigte. Stephan Behr begrüßt die weitere Zusammenarbeit: „Mit VR Equitypartner steht uns ein langjähriger und erfahrener Partner erneut zuverlässig zur Seite. Die neue, zusätzliche Mezzanine-Finanzierung dient neben einer Vermögensreallokation vor allem dazu, sowohl QSIL als auch IBYKUS weitere Wachstumsfelder zu eröffnen und Expansionsbestrebungen voranzutreiben.“ Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner, ergänzt: „Sementis mit seinen attraktiven Beteiligungen in wachstumsstarken Technologien und Märkten ist ein langjähriger und sehr vertrauter Partner. Wir freuen uns darauf, den Weg weiter gemeinsam zu gehen.“

VR Equitypartner GmbH im Überblick: VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 60 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitere Informationen im Internet unter www.vrep.de. Das Transaktionsteam von VR Equitypartner: Christian Ockenfuß, Patrick Heinze, Dr. Claudia Willershausen

