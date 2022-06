Fresenius Short: 21 Prozent Chance!

Die Aktie von Fresenius scheint aktuell angeschlagen. Trotz der fundamental günstigen Parameter verliert die Aktie von Fresenius in den letzten zwei Handelstagen rund 8 Prozent. Die Ursache wird dem Gerichtsentscheid zugeschrieben, in dem DaVita, der Mitbewerber von Fresenius, vor dem Obersten Gericht der USA eine Niederlage hinnehmen musste. Genauer gesehen ist DaVita ein Konkurrent der Fresenius-Tochter FMC im Feld der Dialyse, die wiederum für fast die Hälfte des Konzernumsatzes verantwortlich ist. Gleichzeitig ist FMC mit seinem konstanten Umsatz nicht mehr das Liebkind des Konzens. Durch die Entscheidung des Supreme Courts sieht das Management aber keine finanziellen Auswirkungen auf das laufende Geschäftsjahr von FMC. Und auch künftig fürchte FMC keine wesentlichen Auswirkungen.

.

Zum Chart

.

Im übergeordneten Chart-Bild der letzten fünf Jahre sticht das All Time High von Juni 2017 in Höhe von 80,07 Euro heraus. Seit diesem Zeitpunkt ist der Kurs mehr oder weniger abwärts gerichtet. Einen Turbo nach unten stellt das Auftreten der Corona-Pandemie im März 2020 dar, wo der Kurs im Tief auf 22,65 Euro absackte. Interessant ist auch die Veröffentlichung der Earnings am 23. Februar, wo sowohl die Enttäuschung über die Zahlen als auch der russische Einmarsch in die Ukraine auf dem Kurs lastete und mit 25,97 Euro beinahe das Corona-Tief erreichte. Kurzfristig betrachtet läuft der Kurs in Richtung Supportbereich zwischen 22,65 Euro und 25,97 Euro und könnte sich dort stabilisieren. Ob die Aktionäre wieder eine „V“-förmig Kurserholung wie Anfang März sehen, ist nicht zu prognostizieren. Manche Marktteilnehmer sehen in der Fresenius-Tocher FMC ein Klumpenrisiko für die Holding, das so schnell nicht aus der Welt zu schaffen ist und weiter auf dem Kurs lastet.