Lufthansa Technik rechnet mit weiteren Umrüstungsaufträgen für Militärflieger

Berlin (Reuters) - Nach der Übergabe des ersten für die Bundeswehr umgerüsteten Airbus-Langstreckenflugzeugs A321LR rechnet Lufthansa Technik mit weiteren Militäraufträgen.

Der künftige Lufthansa-Technik-Chef Sören Stark sagte am Donnerstag am Rand der Luftfahrtausstellung ILA in Berlin, sein Unternehmen sei dafür bereit. Neben der Bundeswehr seien auch Bestellungen anderer Nato-Mitglieder oder Partnerländer möglich.

Lufthansa Technik hat die Airbus-Maschine für den Transport von Soldaten und Verletzten ausgerüstet. Das Flugzeug kann auch für den parlamentarischen Betrieb eingesetzt werden. Es hat eine Reichweite von fast 7800 Kilometern und kommt nach Angaben von Airbus-Chef Guillaume Faury mit 20 Prozent weniger Kerosin im Vergleich zu älteren Modellen aus.