OTS: Syntax Systems GmbH & Co. KG / Lünendonk-Liste 2022 führt Syntax auf ...

Lünendonk-Liste 2022 führt Syntax auf Platz 14 der führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland (FOTO) Weinheim (ots) - Cloud-Geschäft und SAP-Services treiben Umsatz des IT-Dienstleisters und Managed Cloud Providers an Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, liegt an Position 14 der führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland. Das geht aus einem aktuellen Ranking des Analystenhauses Lünendonk hervor. Syntax hat seinen Umsatz in Deutschland 2021 gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent gesteigert und seinen Marktanteil damit weiter ausgebaut. Wachstumstreiber ist unter anderem das Managed-Cloud-Geschäft - sowohl in der Public als auch in der Private Cloud. Darüber hinaus sind spezielle Services rund um SAP stark nachgefragt. Hier stehen beispielsweise Lösungen rund um die digitale Fabrik und Projekte zur S/4HANA-Migration im Mittelpunkt. Im Lünendonk-Ranking abgebildet sind IT-Dienstleister, die mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes mit IT-Outsourcing, Hosting, Managed Services und anderen Rechenzentrumsservices erzielen. Auch international befindet sich Syntax auf Wachstumskurs. Das Unternehmen hat sein Serviceportfolio in den vergangenen Jahren durch strategische Zukäufe erweitert, neue Geschäftsfelder erschlossen und sein klassisches Business ausgebaut. Die Kombination aus globaler Präsenz und regionalem Marktzugang macht Syntax zu einem gefragten IT-Partner des deutschen Industriemittelstands - mit Verständnis für die Strukturen und Bedürfnisse der hiesigen Industrie und der Fähigkeit, Services weltweit zu skalieren. "Wir sind sehr stolz darauf, dass Syntax in die Liste der Top 15 IT-Service-Unternehmen aufgestiegen ist. Mein Dank dafür geht vor allem an unsere fantastischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", erklärt Ralf Sürken, CEO Europe, Syntax. "Wir sehen auch, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind: Mit globalen Strukturen, um unsere deutschen Kunden an all ihren Standorten überall auf der Welt zu unterstützen. Und mit unserem Gespür für Regionalität, unserem Verständnis für lokale Besonderheiten, mit persönlichen Kundenbeziehungen und partnerschaftlicher Zusammenarbeit auf Augenhöhe."