Tagesausblick für 24.06.: DAX taucht unter 13.000 Punkte. Banken unter Druck!

Die gestrige Erholung im späten Handel währte nicht lang. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die zweite Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Am Vorabend stand Fed-Chef Jerome Powell dem Senat Rede und Antwort. Dabei erklärte er, dass die US-Wirtschaft sehr stark sei und die Erhöhungen des Leitzinses verkraften könnte. Gleichwohl sei Powell zufolge ein „soft landing“ eine Herausforderung und eine Rezession infolge höherer Zinsen möglich. Die Unsicherheitsfaktoren haben damit nicht abgenommen. Im Gegenteil. So schlossen DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 mit Verlusten zwischen 0,25 (CAC®40) und 1,6 Prozent (DAX®). Morgen wird der ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Zuletzt sind die Geschäftserwartungen zweimal in Folge gestiegen.

Der Druck auf den Aktienmarkt sorgte für eine gewisse Entspannung an den Anleihemärkten. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere gaben mehrheitlich deutlich nach. Die Notierung an den Rohstoffmärkten traten derweil weiter auf der Stelle.

Unternehmen im Fokus Airbus konnte einen Auftrag über 20 Eurofighter aus Spanien einfliegen. Dennoch sank das Papier. Aktuell findet die Luftfahrtmesse in Berlin statt. Es könnten also in den nächsten Tagen Meldungen über weitere Großaufträge für Airbus und Boeing folgen. Aroundtown und Vantage Towers kommen nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Beiersdorf konnte hingegen nach positiven Experteneinschätzungen zulegen. Befürchtungen, dass im Falle einer Rezession möglicherweise Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden können, belasteten heute die Bankaktien. Die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank gaben jeweils über neun Prozent nach. Siemens fiel unter die 100 Euromarke und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2020. Heute gab es eine Reihe von Nachrichten aus dem Wasserstoffsektor. Airbus und Linde wollen bei der Wasserstoffversorgung an Flughäfen zusammenarbeiten. Air Liquide und Siemens Energy planen die Zusammenarbeit bei Elektrolyseuren. ThyssenKrupp will die Wasserstofftochter nucera im Herbst an die Börse bringen. Profitieren konnte einzig die Aktie von Linde. Die übrigen Titel verbuchten Verluste. Die Aktie von ThyssenKrupp verlor über sechs Prozent auf rund EUR 6. Stahl- und Minenaktien werden aktuell vor allem von der Angst vor einer Rezession belastet. Uniper verlor nachdem die Regierung die zweite Stufe den Notfallplans Gas ausgerufen hat und radierte damit die gestrigen Gewinne wieder aus.