Gold - Rückzugslinien und ein saisonaler Silberstreif

Bei rund 1.800 USD steht dem Goldpreis eine massive Unterstützungszone zur Verfügung. Selbst der Point & Figure-Chart trägt dieser Bastion Rechnung, denn in dieser Chartdarstellungsform endeten die letzten drei Abwärtsbewegungen jeweils in diesem Dunstkreis. Der klassische Candlestickchart unterstreicht die Bedeutung der angeführten Haltemarke durch die Hochpunkte von 2011 und 2012. Knapp darunter stehen mit dem alten Korrekturtrend seit Sommer 2020 (akt. bei 1.743 USD) und der 38-Monats-Linie (akt. bei 1.727 USD) eine weitere massive Kreuzunterstützung zur Verfügung (siehe Chart). Doch es gibt auch einen Hoffnungsschimmer: Die 2. Jahreshälfte zählt traditionell zu den guten Edelmetall-Phasen. Letzteres gilt besonders für das laufende US-Zwischenwahljahr, welches innerhalb des vier Jahre umspannenden US-Präsidentschaftszyklus sogar den besten Teilabschnitt darstellt. Demnächst setzt also wieder saisonaler Rückenwind ein. Für eine charttechnische Verbesserung ist dagegen eine Rückeroberung des alten Allzeithochs von 2011 bei 1.920 USD notwendig. Bei einem Spurt über die historischen Hochs bei 2.070/2.072 USD könnte die gesamte Kursentwicklung der letzten beiden Jahre zudem als „Tasse mit Henkel“-Formation interpretiert werden.

Gold (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

