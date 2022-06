Nachwahl-Pleite für Johnsons Konservative - Druck wächst

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Die Konservative Partei des britischen Premierministers Boris Johnson hat bei zwei Nachwahlen für das Parlament eine schwere Schlappe erlitten, die den Druck auf den angezählten Regierungschef noch mehr erhöht.

Die Tories verloren ihre traditionelle Hochburg Tiverton and Honiton im Südwesten Englands an die Liberalen, den Sitz im Unterhaus für den Wahlkreis Wakefield in Nordengland mussten sie an die Labour-Partei abtreten. Als Reaktion auf die Niederlagen trat Parteichef Oliver Dowden am Freitag zurück. "Wir können nicht so weitermachen wie bisher", sagte er. Johnson zeigte sich kämpferisch. Er werde auf die Wähler hören, aber weitermachen.

Die Wahlen am Donnerstag galten als Stimmungstest für Johnson, der sich erst kürzlich einem Misstrauensvotum seiner eigenen Fraktion stellen musste. Johnson war unter anderem im Zusammenhang mit der sogenannten Partygate-Affäre wegen Verstößen gegen strikte Corona-Beschränkungen an seinem Amtssitz massiv in die Kritik geraten. Er hatte bereits mehrfach dafür um Entschuldigung gebeten, einen Rücktritt jedoch abgelehnt. Auch setzt Unzufriedenheit in der Bevölkerung angesichts der hohen Inflation der Regierung zu.

Die Anhänger der Partei seien verzweifelt und enttäuscht über die Serie schlechter Ereignisse, "und ich teile ihre Gefühle", erklärte Dowden in seinem Rücktrittsschreiben an Johnson. "Jemand muss die Verantwortung übernehmen, und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es unter diesen Umständen nicht richtig für mich wäre, im Amt zu bleiben." Johnson verwies darauf, dass die hohen Lebenshaltungskosten die Wahlen überlagert hätten. Sie seien für die meisten Menschen das wichtigste Thema. "Wir müssen erkennen, dass wir noch mehr tun müssen, und wir werden uns auf jeden Fall weiter um die Sorgen der Menschen kümmern, bis wir diese Phase überstanden haben", sagte der Premier.

Die beiden Nachwahlen wurden wegen Rücktritten konservativer Abgeordneter nötig, von denen einer eingeräumt hatte, im Parlament Pornos geschaut zu haben, und ein anderer wegen des sexuellen Übergriffs auf einen Teenager verurteilt worden war.