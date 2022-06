Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu EU Gipfel/Ukraine

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu EU Gipfel/Ukraine:

Wohin mangelnde Prinzipientreue führen kann, hat die Aufnahme Griechenlands in den gemeinsamen Währungsraum gezeigt. Sie kam zu früh und hat die Eurozone in der Finanzkrise an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Und mit Ungarn hat man sich ein Land in die europäische Familie geholt, das die wirtschaftlichen Vorteile der EU zu genießen weiß, deren Werte- und Rechtsrahmen aber gern ignoriert. Ähnliches darf sich bei Neuzugängen in der Zukunft nicht wiederholen. Deshalb ist es auch so wichtig, die EU parallel zu Neumitgliedsverhandlungen zu reformieren. Eine an ihrer Überdehnung zerbrechende Gemeinschaft wäre katastrophal für Europa./yyzz/DP/mis