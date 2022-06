Stoxx Europe 600® - Sektorentwicklung 2022: Flops mit Chancen?

Aufgrund einiger Rückfragen gehen wir heute nochmals ausführlich auf unsere gestern veröffentlichte Analyse des Stoxx Europe 600® und die entsprechenden 19 Sub-Sektorindizes ein. Die rote Laterne der schwächsten Branchenperformance geht 2022 an die Unterkomponenten Retail (-37 %), Technology (-33 %) sowie Real Estate (-30 %). Auf Basis der Daten seit 2000 haben wir untersucht, wie sich die drei schlechtesten Sektoren des 1. Halbjahres im weiteren Jahresverlauf bis zum Jahresultimo entwickelt haben. Das Ergebnis überrascht und überzeugt zugleich: In 55 % aller Jahre schlugen die drei Verlierer der ersten sechs Monate den Stoxx Europe 600® im 2. Halbjahr. Wer konsequent in der 2. Jahreshälfte auf eine Erholung der Flop 3-Branchen der ersten setzte, kann sich seit Beginn des Jahrtausends zudem über eine deutliche Outperformance freuen. Seit dem Jahr 2000 summiert sich die Wertentwicklung der „Verlierer-Sektoren“ in der 2. Jahreshälfte auf 68 %, während der Stoxx Europe 600® im Vergleichszeitraum nur um 31 % zulegen konnte. Gerade bei den „fallen angels“ des 1. Halbjahres könnten charttechnische Trendwendesignale deshalb in den kommenden Wochen und Monaten auf fruchtbaren Boden fallen.

Stoxx Europe 600® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Stoxx Europe 600®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

