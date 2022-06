Peter Lynch: 1 Börsenweisheit, die wir uns über das Bett hängen sollten!

Warren Buffett ist ein hervorragender Investor. Doch leider hat er nie ein Buch geschrieben, sodass seine Methoden im Ungefähren bleiben. Peter Lynch erzielte mit seinem Magellan Fund zwischen 1977 und 1990 eine Performance von etwa 2.700 %.

Peter Lynch ist ein hervorragender Lehrer

Persönlich halte ich ihn für den besseren Lehrer. Peter Lynch beschreibt seine Methoden in drei Büchern sehr genau und sie funktionieren bis heute. Wer also wirklich ernsthaft an der Börse Geld verdienen und die meisten Indizes schlagen möchte, sollte sie lesen oder noch besser auswendig lernen.

„Verstehe, was und warum du es besitzt“

Einer seiner Ratschläge ist essenziell. Er lautet: „Know what and why you own it.“ (Verstehe, was und warum du es besitzt.)

Nach Peter Lynch sollten wir in fünf Minuten erklären können, warum wir eine Aktie gekauft haben. Die Begründung, weil sie gerade steigt, gilt dabei nicht. Es geht um fundamentale Faktoren.

Kennst du beispielsweise die genaue geschäftliche und finanzielle Entwicklung deiner Unternehmen? Wie stark wachsen sie? Wie hoch sind die Kapitalrenditen? Wie hoch fällt die Verschuldung aus? Ist sie gesunken oder gestiegen? Wie hoch sind die Nettogewinnmargen? Wie verhält sich dein Unternehmen in der Krise? Streicht es in schwierigen Zeiten die Dividende oder nicht?

Wie reagiert dein Unternehmen auf steigende und fallende Zinsen, eine hohe Inflation, steigende und fallende Ölpreise? Wie steht es um die aktuelle Bewertung? Welches Geschäft betreibt die Firma? Besitzt es weiterhin Wachstumspotenzial? Ist das Management beteiligt oder gibt es fragwürdige Aktionäre? Und wie steht es um die Konkurrenz?

Diese Fragen stellt sich Peter Lynch regelmäßig. Nur wer sie alle mit Sicherheit beantworten kann, kennt seine Aktien.

Wie du die Peter-Lynch-Regel umsetzen kannst

Zu verstehen, welches Unternehmen und warum man es besitzt, ist somit die wichtigste aller Investment-Regeln. Wer sie umsetzen möchte, könnte sich vor einem Kauf einmal dazu zwingen, sich einen ganzen Tag lang nur mit einem Unternehmen zu beschäftigen.

Wenn wir dies eine gewisse Zeit lang tun, stellen wir plötzlich große Unterschiede zwischen den Unternehmen fest. Die Anzahl der Fehlkäufe reduziert sich auf ein Minimum und wenn eine Aktie dennoch fällt, wissen wir sehr genau, warum.

So können wir erstens besser schlafen und zweitens wissen wir sehr genau, ob eine Aktie wieder steigt oder eher nicht. Investment-Profis wie Peter Lynch oder Warren Buffett wenden meist noch viel mehr Stunden zum Research auf.

In Zeiten des Internets stehen alle Informationen kostenlos zur Verfügung. Investieren ist Arbeit. Je mehr Zeit wir investieren, desto besser fallen mit der Zeit die Ergebnisse aus. Peter Lynch galt als harter Arbeiter, der meist von Montag bis Samstag viele Stunden im Büro verbrachte.

Nun bist du an der Reihe. Kennst du deine Aktien im Depot wirklich?

Der Artikel Peter Lynch: 1 Börsenweisheit, die wir uns über das Bett hängen sollten! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

