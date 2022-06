Daimler Truck: Brennstoffzellen LKW werden vorgestellt

Eigentlich konnten Anleger mal annehmen, dass Nikola der erste Konzern wird, der Wasserstoff-LKW an den Start bringt. Aber daraus ist nichts geworden. Nach einem riesigen Skandal ist der LKW Bauer und seiner Aktie in der Versenkung verschwunden. Daimler Truck macht es da deutlich besser. Heute zeigt der weltweit größte Produzent von Nutzfahrzeugen, wie weit er schon bei der Entwicklung eines Brummis mit Brennstoffzelle ist. Der Dax Konzern präsentiert heute seine Lkw mit Wasserstofftanks im südpfälzischen Wörth vorgestellt werden. Es handelt sich um Erprobungsfahrzeuge, die auch auf öffentlichen Straßen fahren.

Serienreife wird für 2025 angepeilt

Erste Testflotten sollen Mitte des Jahrzehnts auf den Markt kommen, hatte Vorstandschef Martin Daum angekündigt. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts werde der Brennstoffzellen-Lkw dann in Serie gehen. Er solle zwei Wasserstofftanks und eine Reichweite von etwa 1000 Kilometern haben. Die Lastwagenbranche steht unter dem Druck der EU, verbindliche Klimaschutzziele einzuhalten. Neue Modelle sollen bis 2025 im Durchschnitt 15 Prozent und bis 2030 mindestens 30 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen. Der Bezugszeitraum dafür sind die Jahre 2019/20. Falls die Vorgaben nicht eingehalten werden, drohen hohe Strafen.

Um die Herstellung abzusichern, will Daimler Truck mit Volvo im schwäbischen Weilheim an der Teck eine Brennstoffzellen-Fabrik bauen. Dort sollen einmal 800 Menschen arbeiten. Verantwortlich für dieses Vorhaben ist das Gemeinschaftsunternehmen Cellcentric.

Beim Übergang vom Verbrennermotor zu neuen Antrieben setzt Daimler Truck auf Batterie und Brennstoffzelle. Ende des Jahrzehnts sollen emissionsfreie Nutzfahrzeuge bis zu 60 Prozent der Verkäufe ausmachen. Der Hersteller zählt sich zu den weltweit führenden Branchenunternehmen und beschäftigt mehr als 100 000 Menschen.

Daimler Truck ist bei mehreren Partnerschaften dabei, um Ladeinfrastrukur für Wasserstoff einzurichten. So gibt es eine Vereinbarung mit den Energieriesen BP , Shell und Totalenergies zum Aufbau von Wasserstofftankstellen.

Aktie bleibt interessant

Trotz aller Probleme in der Lieferkette hält Daimler Truck weiterhin an seiner Prognose fest. Zwar nennt Vorstandsvorsitzender Martin Daum die aktuelle Situation sehr herausfordernd, aber er scheint sie mehr als gut zu meistern. Nach den aktuellen Planungen wird der LKW-Bauer auch im laufenden Geschäftsjahr wachsen. Die Anleger trauen dem Braten zwar noch nicht so recht, aber sie sollten Daimler Truck trotzdem etwas mehr Vertrauen entgegenbringen. In spätestens zwei Jahren dürfte sich das mehr als gelohnt haben.