DAX: Schwache Korrektive Muster

Der deutsche Leitindex DAX startete äußerst dynamisch in die neue Handelswoche und erreichte in der Spitze ein Tageshoch bei 13.378 Punkten. Ein genauer Blick auf den Kursverlauf seit Mitte Juni offenbart allerdings sehr schwache korrektive Kursmuster, die sich durchaus noch in einer frühzeitigen Auflösung des symmetrischen Dreiecks manifestieren könnten.

Für gewöhnlich sind Konsolidierungen stets entgegen der Haupttrendrichtung gerichtet, in diesem Fall kann aber nur ein abwärtsgerichteter Trendkanal seit Mitte Juni festgestellt werden, ein solches Konstrukt ist stets bärisch zu beurteilen. Noch aber könnte hieraus ein Keil hervorgehen, dieser würde wiederum bullische Züge tragen. Die nächsten Tage dürften auf jeden Fall eine klare Handelsentscheidung hervorbringen.

Auf der Oberseite könnte oberhalb von 13.420 Punkte eine Erholungsbewegung an 13.600 Punkte vollzogen werden, aber erst darüber kann der diesjährige Abwärtstrend überwunden werden und Aufwärtspotenzial zurück zum EMA 50 bei 13.854 Punkten entfalten.

Insgesamt wird trotz des heutigen Kurssprungs das Chartbild weiterhin auf der bärischen Seite gesehen, unterhalb von 12.800/13.000 Punkten wären unmittelbare Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs bei 12.438 Punkten die Folge.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen lediglich noch aus den USA an und werden ab 16:00 Uhr mit Zahlen zu den schwebenden Hausverkäufen aus Mai gemeldet. Letzte planmäßige Nachricht des Tages folgt nur eine halbe Stunde später mit den wöchentlichen Rohöllagerbeständen der USA.