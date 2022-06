Lifetime Brands schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Hersteller von Haushaltsgeräten, Lifetime Brands Inc. (ISIN: US53222Q1031, NASDAQ: LCUT), wird eine vierteljährliche Dividende von 0,0425 US-Dollar ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 15. August 2022 (Record date: 1. August 2022).

Der Konzern aus Garden City, im US-Bundesstaat New York, zahlt somit auf das gesamte Jahr gerechnet 0,17 US-Dollar an die Investoren. Beim aktuellen Börsenkurs von 11,78 US-Dollar (Stand: 24. Juni 2022) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,44 Prozent.

Zur Produktpalette von Lifetime Brands zählen unter anderem Küchengeräte, Besteck, Geschirr sowie Back- und Kochzubehör. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 182,72 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 195,65 Mio. US-Dollar), wie das Unternehmen am 5. Mai 2022 mitteilte. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 0,38 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 3,07 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresbeginn 2022 verzeichnet die Aktie an der NASDAQ auf der aktuellen Kursbasis ein Minus von 26,24 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 261,08 Mio. US-Dollar (Stand: 24. Juni 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de