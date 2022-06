Nordkorea - USA schmieden Militärbündnis in Asien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Seoul (Reuters) - Nordkorea wirft im Streit um sein Atomprogramm den USA vor, ein gegen das kommunistische Land gerichtetes Militärbündnis nach dem Vorbild der Nato schmieden zu wollen.

"Während sie unverfroren gemeinsame Militärübungen mit Japan und Südkorea abhalten, machen die USA einen vollständigen Schritt zum Aufbau einer Nato nach asiatischem Stil", teilte das nordkoreanische Außenministerium mit. Die USA versuchten nach wie vor, die nordkoreanische Regierung zu stürzen. Damit reagierte die Regierung in Pjöngjang auch auf Kritik aus dem Westen, Nordkorea sei dabei, den ersten Atombombentest seit fünf Jahren vorzubereiten.

Werbung

Südkoreas Regierung rückt unterdessen näher an die Nato heran. Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol will am Dienstag nach Spanien reisen, um dort am Nato-Gipfel teilzunehmen. Geplant sei, eine südkoreanische Delegation bei der Nato in Brüssel zu errichten.

Nordkorea hatte 2017 zuletzt eine Atomwaffe getestet. Seitdem sind mehrere Verhandlungsrunden zu Denuklearisierung des Landes gescheitert. Die UN haben das international isolierte Land mit mehreren Sanktionen wegen verbotener Atomwaffen- und Raketen-Tests belegt.