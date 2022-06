SIEMENS - Nur ein Pullback

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 105,340 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie befindet sich seit dem Allzeithoch vom 05. Januar 2022 bei 157,96 EUR in einer starken Abwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 07. März 2022 auf ein Tief bei 105,92 EUR. Am 16. Juni 2022 kam es zum Bruch der Unterstützung bei 105,92 EUR. Dieser Durchbruch bestätigte die Abwärtsbewegung seit Januar 2022.

Am Mittwoch markierte der Wert ein Tief bei 98,62 EUR. Von dort aus erholt er sich aktuell. Er nähert sich der Marke bei 105,92 EUR stark an.

Weitere Verkaufswelle droht

Bisher ist der Anstieg seit Freitag nur ein Pullback. Dieser kann im Bereich des Widerstands bei 105,92 EUR oder im Bereich eines gebrochenen Aufwärtstrends ab 07. März bei aktuell 109,71 EUR enden. Anschließend wäre eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 96,35 EUR und 92,59 EUR möglich.

Sollte die Siemens-Aktie aber in den gebrochenen Aufwärtstrend zurückkehren, dann bestünde die Chance auf eine weitere Erholung in Richtung 126,16 EUR.

Fazit: Die Siemens-Aktie befindet sich trotz der Erholung seit Freitag weiterhin in einem intakten Abwärtstrend. Die laufende Erholung gefährdet diesen Trend bisher nicht.

Zusätzlich lesenswert:

HELLOFRESH – Ist das schon Luxus?

DEUTSCHE TELEKOM - Erneuter Ausbruchsversuch

Fibonacci, Impuls- und Korrekturwellen lösen Begeisterungsstürme und jede Menge Tradingideen bei Ihnen aus? So geht es André Tiedje auch. Nicht umsonst wird er im deutschsprachigen Raum als der bekannteste Experte für Elliott Wellen angesehen. In seinem Premium-Service Andre Tiedjes Elliot-Wellen-Analysen erhalten Sie regelmäßige Updates zu den wichtigsten Indizes, dem Währungspaar EUR/USD sowie den Rohstoffen Gold und Öl, natürlich tiefgreifend analysiert anhand seines Spezialgebiets der Elliott Wellen. Hier gibt es interessante Set-ups für Ihr Trading, nicht nur regelmäßig, sondern auch nachvollziehbar und nachhandelbar. Jetzt Tage kostenlos testen. Mehr zu André Tiedjes Elliott-Wellen-Analysen

Siemens-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)