Tanken in vielen Nachbarländern teurer als in Deutschland

Berlin (Reuters) - Benzin und Diesel waren an deutschen Zapfsäulen wegen des Tankrabatts zuletzt günstiger oder ähnlich teuer wie in den meisten direkten EU-Nachbarstaaten.

Autofahrerinnen und -fahrer zahlten am 20. Juni im Tagesschnitt 1,97 Euro für einen Liter Super E5 sowie 2,06 Euro für einen Liter Diesel, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Billiger war ein Liter Superbenzin der Sorte E5 (bzw. Eurosuper 95) an diesem Tag nur in Polen (1,70 Euro), Tschechien (1,93 Euro) und Luxemburg (1,94 Euro). Auch Diesel war in Polen (1,69 Euro), Tschechien (1,93 Euro) und Luxemburg (2,00 Euro) günstiger zu haben als in Deutschland.

"Ein Grund für die verhältnismäßig geringeren Preise in Deutschland dürfte die vorübergehende Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe zum 1. Juni, der sogenannte Tankrabatt, sein", schrieben die Statistiker. Dabei wurden die Sätze für Benzin um 29,55 Cent pro Liter, die Sätze für Diesel um 14,04 Cent pro Liter gesenkt – befristet auf drei Monate. Am 30. Mai war Superbenzin mit Blick auf die EU-Nachbarstaaten nur an Tankstellen in Dänemark und in den Niederlanden noch teurer als in Deutschland, Diesel nur in Dänemark.

Die Preise für Benzin an deutschen Tankstellen waren im Juni niedriger als vor der Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Am 31. Mai hatte E5 noch 2,21 Euro pro Liter gekostet. Diesel war dagegen etwas teurer als am 31. Mai. Damals kostete ein Liter Diesel 2,04 Euro. Die Kraftstoffpreise insgesamt liegen nach wie vor auch deutlich höher als vor dem russischen Krieg in der Ukraine: So hatte am 21. Februar - also kurz vor Kriegsbeginn - ein Liter E5 noch 1,80 Euro und Diesel 1,66 Euro pro Liter gekostet.

Wer in den Sommerferien mit dem Auto oder Wohnmobil in südliche Länder Europas reisen will, kann auf eine günstigere Tankrechnung hoffen. In Kroatien etwa kostete E5 zuletzt 1,83 Euro je Liter, Diesel 1,84 Euro. Auch in Ungarn (E5: 1,23 Euro; Diesel: 1,47 Euro) war das Tanken deutlich billiger. In Spanien und Italien waren die Benzinpreise dagegen höher als in Deutschland, die Preise für Diesel auf einem ähnlichen Niveau. Wen es in den Norden nach Schweden zieht, der muss deutlich mehr zahlen als in Deutschland: Der Liter E5 kostete am 20. Juni dort 2,16 Euro und der Liter Diesel 2,53 Euro.

